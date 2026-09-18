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Regno Unito, vendite dettaglio agosto in rimonta e oltre attese

Economia, Macroeconomia
Regno Unito, vendite dettaglio agosto in rimonta e oltre attese
(Teleborsa) - Crescono più del previsto le vendite al dettaglio in Regno Unito ad agosto. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile, migliore del -0,2% atteso dagli analisti, dopo il -0,5% registrato a luglio.

Su base annua si registra una crescita del 2,4% rispetto al +1,9% del consensusa ed al +1,2% registrato il mese precedente.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono cresciute dello 0,6% su mese, contro il -0,2% del consensus e dopo il -0,9% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +2,7% rispetto al +1,9% atteso ed al +1,8% precedente.

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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