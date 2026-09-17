Unicredit sostiene con finanziamento di 22,6 milioni di euro progetto per nuovo impianto biometano a San Severo

(Teleborsa) - UniCredit sostiene con un finanziamento di 22,6 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di circa 22,8 milioni di euro, il progetto Humina 3 per la realizzazione a San Severo di un nuovo impianto per la produzione di biometano.



Sponsor industriali dell'iniziativa sono, con una partecipazione paritetica del 45% ciascuno, Gruppo Novelli, guidato da Savino Novelli, e Gruppo Di Carlo, guidato da Matteo e Aurelio Di Carlo. Il restante capitale di Humina 3 Società Agricola è detenuto per il 5% da Green Consulting e per il 5% da Generconsulting.



Cuore del progetto è trasformare residui agricoli e reflui zootecnici in energia rinnovabile, creando intorno al nuovo impianto una filiera capace di coinvolgere le imprese del territorio.



Tale impianto avrà una capacità produttiva di 500 Smc/h di biometano, destinato all’immissione nella rete nazionale del gas attraverso la connessione alla rete gestita da Società Gasdotti Italia.Il progetto potrà inoltre beneficiare di un contributo PNRR/GSE fino a 6,45 milioni di euro.



La durata prevista dei lavori è di circa 14 mesi, con completamento programmato nel 2027 ed entrata in esercizio prevista prudenzialmente entro febbraio 2028.



Il biometano prodotto sarà immesso nella rete nazionale e l'impianto beneficerà di una tariffa incentivante GSE pari a 122,47 euro/MWh per 15 anni.



Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, commenta: "Qui la transizione energetica parte da risorse che il territorio possiede già. Residui agricoli e reflui zootecnici, anziché esaurire il proprio valore alla fine di una filiera, ne iniziano una nuova diventando energia. Ma l'aspetto altrettanto importante è ciò che si crea intorno all’impianto: rapporti di lungo periodo con le aziende locali, attività per l’indotto e una nuova infrastruttura produttiva. È questa capacità di generare valore più volte dalla stessa risorsa che rende Humina 3 un investimento significativo che UniCredit ha scelto di sostenere".







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