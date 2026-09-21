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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Discreta performance per il principale indice della Borsa di Londra, che si è attestato a 10.702.

Lo scenario del FTSE 100 che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 10.634,7. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 10.792,7 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 10.567,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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