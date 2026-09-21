Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 18 settembre per il FTSE Mid Cap, che conclude gli scambi in frazionale calo a 60.605.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61.076. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62.311, mentre il primo supporto è stimato a 59.841.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)