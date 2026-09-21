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Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.944,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.335,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30.805,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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