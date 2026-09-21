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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.683,4. Supporto a 7.584,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.782,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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