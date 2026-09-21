Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.683,4. Supporto a 7.584,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.782,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)