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Michal Strnad: Pirelli è investimento a lungo termine, quota del 14% non è limite massimo

Finanza
Michal Strnad: Pirelli è investimento a lungo termine, quota del 14% non è limite massimo
(Teleborsa) - "Consideriamo Pirelli un investimento a lungo termine e la partecipazione del 14% non costituisce un limite massimo, sebbene al momento non abbiamo alcun piano specifico per aumentarla". Lo dice Michal Strnad, imprenditore ceco che è anche CEO di CSG, in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera. A fine luglio Strnad ha acquistato da Sinochem il 14% del produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan.

Se i cinesi di Sinochem decidessero di scendere sotto la soglia del 10% di Pirelli, facendo così decadere i paletti imposti dal golden power del governo, Strnad si farebbe probabilmente trovare pronto, scrive il quotidiano. Nel frattempo, è già il terzo socio di Pirelli e, pur non avendo "preso alcuna decisione in merito a una rappresentanza nel CdA", intende "mantenere un dialogo costruttivo con la società". Nelle scorse settimane, ha avuto modo di discutere "con il management di Pirelli, con Marco Tronchetti Provera e con rappresentanti del governo italiano. Ha spiegato che si tratta di "un investimento di lungo termine e che sosteniamo pienamente la strategia di Pirelli, il suo management il suo continuo sviluppo come campione industriale italiano di rilevanza globale".
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