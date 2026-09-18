Milano 17-set
0 0,00%
Nasdaq 17-set
29.447 +1,73%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 17-set
10.816 +1,19%
Francoforte 17-set
25.717 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,29%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.875,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,29%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,29%, dopo aver aperto a 3.875,6 punti.
Condividi
```