Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa: Londra, apertura +0,28%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,28%
Indice FTSE-100 +0,28% a quota 10.688,82 dopo l'apertura.
Condividi
```