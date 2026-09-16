Borsa: Londra, apertura +0,3%

Milano 11:49
51.793 +0,46%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:49
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Francoforte 11:49
25.422 +0,08%

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In breve, Finanza
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