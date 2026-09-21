BPER Banca: collocato green bond da 500 milioni, ordini oltre 1,9 miliardi

(Teleborsa) - BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Senior Non Preferred destinata a investitori istituzionali, qualificata “green”, con durata 4 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 3 anni, per un ammontare pari a Euro 500 milioni.



Si tratta della terza emissione con caratteristiche green realizzata dalla Banca, in coerenza con il Green, Social and Sustainability Bond Framework del Gruppo, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di Eligible Green Assets.



I Titoli sono stati collocati al prezzo di emissione/re-offer pari a 99,87%, con cedola fissa annuale del 4,125% corrispondente ad uno spread di 70 bps sopra il mid-swap, il più basso di sempre per emissioni Senior della Banca.



In un mercato caratterizzato da dinamiche selettive da parte degli investitori e dalla attenzione al quadro macroeconomico, l’emissione ha registrato un interesse significativo, con richieste da parte di oltre 110 investitori i cui ordini hanno superato 1,9 miliardi di euro.



La robusta e diversificata domanda ha consentito di ridurre lo spread dal livello inizialmente indicato in area 100 bps a 70 bps.



L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (78%) e banche (10%).



La distribuzione geografica ha registrato la partecipazione di investitori esteri – tra cui Francia (26%), Regno Unito & Irlanda (15%) – e italiani (18%).



BBVA, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, NatWest e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Lead Manager, Equita SIM in qualità di Co-Lead Manager.



Il rating atteso dei Titoli è BBB-, BBB- e BBB rispettivamente da parte di S&P, Fitch e DBRS.

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