BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 2,56 milioni di azioni

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.560.000 azioni tra l'11 e il 17 settembre, pari a circa lo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio di 14,2997 euro per azione.



Le operazioni sono state effettuate da Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.



Al 17 settembre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 5.580.000 azioni, pari a circa lo 0,27% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, andamento negativo per l'istituto di credito emiliano , con una flessione dell'1,74%.





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