Appuntamenti macroeconomici: settimana del 7 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 07/09/2026
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 117,9 punti; preced. 116,5 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)
Martedì 08/09/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 923 Mld ¥)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 16,5 Mld Euro; preced. 15,4 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6 Mld Euro; preced. -5,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,4 Mld Euro)
Mercoledì 09/09/2026
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,5%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,8%)
Giovedì 10/09/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. -0,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 206K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,98 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,7%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -3%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 30 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,45 Mln barili)
Venerdì 11/09/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -20,4 Mld £; preced. -23,01 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (preced. 51,7 punti)
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