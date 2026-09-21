Gruppo Piaggio, doppio podio per Aprilia Racing in Austria

(Teleborsa) - Il fine settimana in Austria si è chiuso con un altro podio per i piloti ufficiali Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , dopo quello conquistato nella gara sprint.



Scattato dalla pole position, Jorge Martín è stato autore di un’ottima partenza, mantenendo la prima posizione al via. Il pilota spagnolo ha poi portato la sua RS-GP26 al secondo posto sotto la bandiera a scacchi. Grazie alla vittoria conquistata sabato nella gara sprint, Martín aveva recuperato la leadership del mondiale e, al termine del GP d’Austria, resta al comando della classifica con 286 punti.



Anche Marco Bezzecchi ha fatto una partenza straordinaria dalla quarta casella, portandosi subito in seconda posizione. Il pilota italiano ha poi chiuso al terzo posto, completando così un weekend sul podio dopo il terzo posto ottenuto nella gara sprint.



Quarto al traguardo Ai Ogura, del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, al rientro dall’infortunio, che ha replicato il risultato della gara sprint. Aprilia porta così tre RS-GP26 nelle prime quattro posizioni.



Aprilia Racing chiude il weekend in Austria con il primo doppio podio della propria storia sul tracciato di Spielberg, sia nella gara sprint sia nella gara lunga, e con un altro risultato significativo: le quattro pole position consecutive conquistate a Silverstone, Aragón, Misano e

Austria, un traguardo mai raggiunto prima dalla Casa di Noale.



JORGE MARTIN "È stato un grande weekend. Ritrovare questo livello di velocità e avere una buona condizione fisica dopo i dubbi che avevo da Misano mi rende molto felice. Volevo lottare per la vittoria, ma era molto difficile lottare con Pedro, ci ho provato fino alla fine".



MARCO BEZZECCHI "Abbiamo fatto veramente il massimo e sono contento di come sono migliorato nell'arco del weekend. Venerdì la mia prestazione non era male, ma non ero comparabile con i primi. Sabato siamo riusciti a rimediare, anche con un po' di fortuna. In gara, invece, secondo me è stato veramente un bel risultato. Alla fine, mi sono avvicinato parecchio a Jorge, ho perso forse la

possibilità di provare il sorpasso con il piccolo errore alla curva 1, però ho comunque dato il massimo".



MASSIMO RIVOLA “Complimenti a Pedro e a KTM per la prima vittoria, so che bella soddisfazione sia riuscire a ottenerla in casa. È stato un ottimo weekend per noi, dove Marco ha mostrato crescita e consistenza e Jorge ci ha fatto vedere, in particolare sabato, una guida da vero Campione del Mondo. La strada è ancora lunga e gli avversari sono molto forti, in particolare nella prossima tappa a Motegi, per cui è bene mettersi subito al lavoro. Domani abbiamo un importante test con le Pirelli sulla 850cc e dobbiamo anche lavorare per essere competitivi su una pista ostica".

Condividi

```