Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
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Piazza Affari, i dividendi del 21 settembre 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 21 settembre 2026
(Teleborsa) - il 21 settembre 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,27 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026

Piaggio
ISIN: IT0003073266
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,057 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026

Sesa
ISIN: IT0004729759
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,33 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026

Stmicroelectronics
ISIN: NL0000226223
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,09 USD
Data di pagamento: 23/09/2026



(Foto: © Yauheni Zvankou / 123RF)
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