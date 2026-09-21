Piazza Affari, i dividendi del 21 settembre 2026
(Teleborsa) - il 21 settembre 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,27 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026
Piaggio
ISIN: IT0003073266
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,057 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026
Sesa
ISIN: IT0004729759
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,33 EUR
Data di pagamento: 23/09/2026
Stmicroelectronics
ISIN: NL0000226223
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,09 USD
Data di pagamento: 23/09/2026
(Foto: © Yauheni Zvankou / 123RF)
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