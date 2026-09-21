Lieve ribasso del comparto chimico italiano (-0,55%), giornata fiacca per SOL
(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dall'indice del settore chimico. Si muove in territorio negativo il settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha terminato gli scambi a quota 53.493,9, in calo di 293,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals vale 1.523, dopo aver aperto a 1.543.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, giornata fiacca per SOL, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,55%.
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