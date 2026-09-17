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Lieve ribasso per l'indice del settore chimico (-0,53%), lieve ribasso per SOL

Finanza, Indici settoriali
Lieve ribasso per l'indice del settore chimico (-0,53%), lieve ribasso per SOL
(Teleborsa) - Il comparto chimico italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo il settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha terminato gli scambi a quota 52.362,1, con un decremento di 281,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals si ferma a 1.551, dopo aver avviato la seduta a 1.544.

Tra le azioni del Ftse MidCap, lieve ribasso per SOL, che chiude in flessione dello 0,56%.
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