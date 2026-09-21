Londra: nuovo spunto rialzista per Halma

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.



L'andamento di Halma nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Halma restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 35,52 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 36,4. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 37,28, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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