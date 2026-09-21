Novo Nordisk in forte ribasso nel premarket dopo i target al 2030

(Teleborsa) - Le azioni di Novo Nordisk sono in calo del 6% nel pre-market di Wall Street dopo che l'azienda farmaceutica danese ha illustrato nuove ambizioni di crescita per rilanciare la propria posizione nel mercato in forte espansione dei farmaci contro l'obesità.



La società ha dichiarato di voler lanciare, entro il 2030, più di cinque farmaci con un potenziale da "multi-blockbuster" (ovvero capaci di generare vendite massicce su più fronti) e di generare oltre 150 miliardi di corone danesi (23 miliardi di dollari) in vendite derivanti dalla pipeline entro il 2035.



Novo prevede inoltre di registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi per il periodo 2026-2030 in linea con i competitor del settore.



La strategia di espansione e diversificazione della pipeline prevede anche almeno 5 programmi di Fase 3 nelle aree terapeutiche di obesità e diabete e almeno programmi di Fase 3 in altre aree terapeutiche.



L'amministratore delegato Mike Doustdar ha dichiarato agli investitori, durante il Capital Markets Day a Londra, che "l'elefante nella stanza" — ovvero la questione cruciale e sotto gli occhi di tutti — è che il semaglutide, principio attivo dei farmaci per la perdita di peso e il diabete Wegovy e Ozempic, perderà l'esclusività brevettuale chiave a partire dall'inizio del prossimo decennio. Il brevetto scadrà nel 2032 negli Stati Uniti, mercato che rappresenta oltre la metà delle vendite del farmaco.



Doustdar ha inoltre illustrato i piani per diversificare l'attività, sottolineando che l'azienda non "sottovaluta" la perdita di esclusività "né le sfide che ne derivano, come la pressione sui prezzi". "Puntiamo a superare la fase di perdita dell'esclusività (LOE) come un'azienda più grande di quella attuale e in una versione molto più diversificata", ha concluso.







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