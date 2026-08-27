HP chiude il terzo trimestre con fatturato e utili in crescita oltre le attese, guidance EPS in rialzo

Ma il titolo è in forte calo nel premarket di giovedì

(Teleborsa) - HP ha diffuso mercoledì, dopo la chiusura dei mercati, i conti il terzo trimestre 2026 con risultati in crescita oltre le attese degli analisti. Tuttavia nel premarket di giovedì il titolo sta lasciando sul terreno circa il 10%, dopo le perdite di oltre il 9% nelle contrattazioni after-hours di mercoledì. Prese di profitto da parte degli investitori dopo un guadagno di oltre il 18% nell'ultimo mese.



La società di Palo Alto, California, ha registrato ricavi netti del terzo trimestre pari a 15,7 miliardi di dollari, in aumento del 12,5% rispetto al periodo precedente e nettamente al di sopra delle stime di consensus ferme a 14,3 miliardi. L'utile per azione rettificato è cresciuto del 10,7% a 0,83 dollari, a fronte dei 0,66 dollari attesi dagli analisti. I risultati hanno incluso un impatto positivo di 0,11 dollari derivante dai rimborsi tariffari. Il flusso di cassa libero è stato pari a 1,6 miliardi di dollari. Nel trimestre sono stati restituiti 0,6 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi.



Per l'anno fiscale 2026 HP ha alzato le previsioni sugli EPS, portandole a un intervallo compreso tra 3,19 e 3,29 dollari (punto medio di 3,24 dollari che supera il consensus di 3,04 dollari), e sul flusso di cassa libero, che si attesterà tra i 3,0 e i 3,2 miliardi.



Per il quarto trimestre 2026, HP prevede un utile per azione rettificato compreso tra 0,69 e 0,79 dollari, incluso un impatto positivo di 0,08 dollari derivante dai rimborsi tariffari stimati.

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