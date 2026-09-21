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OPS ICOP su Trevi, poche adesioni nel sesto giorno

Finanza
OPS ICOP su Trevi, poche adesioni nel sesto giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria promossa da ICOP sulle azioni di Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, risulta che oggi 21 settembre sono state presentate richieste 3.300.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 5.151, pari allo 0,007855% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPS è iniziata il 14 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni Trevi acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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