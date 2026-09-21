Parigi: brillante l'andamento di Safran

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.



Il movimento di Safran , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 326 Euro con area di resistenza individuata a quota 330,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 323,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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