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Parigi: brillante l'andamento di Safran

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.

Il movimento di Safran, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 326 Euro con area di resistenza individuata a quota 330,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 323,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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