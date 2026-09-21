Parigi: brillante l'andamento di Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
Il movimento di Safran, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 326 Euro con area di resistenza individuata a quota 330,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 323,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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