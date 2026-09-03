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Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+0,50%), notevole balzo in avanti per Eurotech

Finanza, Indici settoriali
Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+0,50%), notevole balzo in avanti per Eurotech
(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il comparto tecnologico a Milano, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice tecnologico dell'Area Euro, che mostra un progresso moderato.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 173.936,2, in aumento dello 0,50%, mentre l'indice EURO STOXX Technology mostra un vantaggio similare dello 0,22% a 1.448.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, moderatamente al rialzo la prestazione di Stmicroelectronics, che chiude con una variazione percentuale dello 0,69%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, bene WIIT, con un rialzo del 2,90%.

Frazionale rialzo per Reply, che mette a segno un modesto profit a +1,32%.

Piccolo passo in avanti per Sesa, che porta a casa un timido +1,26%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, prepotente rialzo per Eurotech, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,41% sui valori precedenti.

Modesto guadagno per Esprinet, che avanza di poco a +1,01%.

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