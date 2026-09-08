Sesa, buyback per oltre 1,78 milioni di euro

(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1 settembre 2026, tra il 31 agosto ed il 4 settembre 2026 sono state acquistate 18.675 azioni proprie, ad un prezzo medio unitario di euro 95,51802 per azione, per un controvalore pari a 1.783.799 euro.



Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.



Al 4 settembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 70.871 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,4667% del capitale sociale.



A Piazza Affari, discesa moderata per Sesa , che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.











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