Sesa, buyback per oltre 1,35 milioni di euro tra il 7 e l'11 settembre

(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° settembre 2026, tra il 7 e l'11 settembre 2026 sono state acquistate 14.100 azioni proprie, ad un prezzo medio di 96,13275 euro per azione, per un controvalore pari a 1.355.472 euro.



Nello stesso periodo, in esecuzione del Piano di Stock Grant, la società ha trasferito ai beneficiari 68.537 azioni ordinarie.



All'11 settembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 16.434 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,1082% del capitale sociale.



In Borsa, nel frattempo, peggiora la performance di Sesa , con un ribasso dell'1,64%, portandosi a 95,95 euro.







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