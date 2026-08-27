Aquafil, ricavi -4,1% ed EBITDA +5,7% al 30 giugno 2026

(Teleborsa) - I ricavi al 30 giugno 2026 di Aquafil sono stati pari a 269,5 milioni di euro di cui 135,8 milioni del secondo trimestre, registrando un decremento del 4,1% e dell'1,0% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente.



Le variazioni - spiega l'azienda - sono principalmente riconducibili ai minori prezzi medi e al diverso mix di vendita con volumi pressoché in linea con il primo semestre e il secondo trimestre 2025.



L'EBITDA si attesta a 40,6 milioni (+5,7%), di cui 20,7 milioni del secondo trimestre. L’EBITDA margin al 30 giugno 2026 è pari al 15,0% contro il 13,6% del medesimo periodo dell’esercizio precedente, mentre, nel secondo trimestre si attesta al 15,3% contro il 15,5% del secondo trimestre 2025.



L'EBIT è stato pari a 13,1 milioni di cui 7,1 milioni del secondo trimestre. La variazione positiva di Euro 7,9 milioni (+152%) registrata rispetto allo scorso esercizio è da ascrivere principalmente all’incremento dell'EBITDA oltre che a minori ammortamenti.



Il risultato netto è stato un utile pari a 3,4 milioni rispetto a 2,2 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente.



Al 30 giugno 2026, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a 196,9 milioni, rispetto a 209,5 milioni del 31 dicembre 2025.





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