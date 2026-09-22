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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,97%.

La situazione di medio periodo del FTSE Mid Cap resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 61.743. Supporto visto a quota 60.097. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 63.389.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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