UniCredit al vertice della Cash Management Survey 2026 di Euromoney

(Teleborsa) - UniCredit conquista il primo posto nella Cash Management Survey 2026 di Euromoney in Italia, Austria e altri otto Paesi dell'Europa Centrale e Orientale in cui opera, raggiungendo la vetta della classifica in 10 Paesi e posizionandosi almeno al secondo posto in tutti i suoi mercati chiave.



Il sondaggio annuale di Euromoney, che quest'anno ha ascoltato il parere di ben 26.000 profesisonisti, raccoglie le valutazioni di cash manager, tesorieri e responsabili finanziari di tutto il mondo e viene considerato uno dei principali punti di riferimento per misurare le performance nel settore globale del cash management.



UniCredit ha raggiunto il primo posto in Italia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Questi risultati sono il frutto dei continui investimenti nel settore dei pagamenti, con l'ampliamento dell'offerta di pagamenti internazionali fino a 140 valute e un'esperienza cliente ulteriormente ottimizzata, grazie a un percorso più semplice, intuitivo ed efficiente.



"Questa edizione della Cash Management Survey di Euromoney segna il miglior risultato di sempre per UniCredit, un riconoscimento significativo della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi", afferma Raphael Barisaac, Global Head of Transactional Payments & Cash Management di UniCredit, aggiungendo "la nostra ambizione è diventare il partner di riferimento per i pagamenti e questi risultati dimostrano che siamo sempre più vicini a raggiungere questo obiettivo".

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