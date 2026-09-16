Carburanti: nuovo record per il gasolio

(Teleborsa) - Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale raggiunge oggi, mercoledì 16 settembre 2026, 2,132 euro al litro per la benzina e 2,246 euro al litro per il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sulla base degli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Sulla rete autostradale i valori medi salgono rispettivamente a 2,222 euro al litro per la benzina e 2,326 euro al litro per il gasolio.



A sottolineare il nuovo record per il diesel è Staffetta Quotidiana, secondo cui il prezzo medio alla pompa di 2,246 euro al litro supera di quasi due centesimi il precedente massimo storico di 2,229 euro al litro, registrato il 17 marzo 2022. La testata evidenzia inoltre l’effetto del taglio dell’accisa, la cui scadenza è prevista per domani: senza la riduzione, secondo le sue stime, il prezzo medio nazionale del gasolio avrebbe raggiunto 2,416 euro al litro. La misura, tuttavia, sarebbe in procinto di essere prorogata per la sedicesima volta.





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