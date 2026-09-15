Mimit, prezzi carburanti ancora in rialzo: benzina 2,1 euro e gasolio 2,2 euro
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) rende noto che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi, martedì 15 settembre 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service è di 2,120 euro al litro per la benzina e 2,231 euro al litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, i prezzi medi salgono a 2,212 euro al litro per la benzina e 2,313 euro al litro per il gasolio.
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