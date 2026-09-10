Mimit, Carburanti: prezzi medi oltre i 2 euro al litro
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) rende noto che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi, giovedì 10 settembre 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, i prezzi medi salgono a 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio.
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