Dalla casa agli animali domestici: Payback e Genertel annunciano partnership

(Teleborsa) - Offrire ai clienti nuove opportunità: con questo obiettivo Payback, la piattaforma di loyalty ed engagement multi-Partner in Italia,

e Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali Italia, annunciano oggi il lancio di una nuova partnership che porta le soluzioni assicurative di Genertel all'interno dell'ecosistema Payback.



Grazie a questa collaborazione, i client Payback potranno accumulare punti sottoscrivendo i prodotti assicurativi Genertel che partecipano all’iniziativa e riscattarli presso gli oltre 350 brand Partner, sia online che nei punti vendita fisici. La partnership comprende l'intero portafoglio assicurativo di Genertel dedicato alla mobilità (auto, moto e altri veicoli), alla casa (inclusa la protezione della casa e del mutuo) e alla tutela della persona e della famiglia (tra cui polizze per animali domestici, assicurazioni vita e piani previdenziali complementari).



Attraverso questo accordo, i clienti Genertel avranno la possibilità di accumulare punti Payback, con le loro spese Genertel e di utilizzarli presso i brand Partner della coalizione Payback,nei negozi fisici, sbloccando ulteriore valore dagli acquisti di tutti i giorni.



Giacomo Trovato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta per noi un passo importante nel rafforzamento del modello di relazione con i clienti. Entrare nell'ecosistema PAYBACK significa poter dialogare con una community ampia e attiva, offrendo al tempo stesso vantaggi concreti e nuove opportunità di valore. Il nostro obiettivo è valorizzare ogni punto di contatto con le persone, rendendo l’esperienza assicurativa sempre più semplice, personalizzata e integrata nella vita quotidiana. In questo percorso, la loyalty e la capacità di costruire relazioni sempre più rilevanti e personalizzate rappresentano leve strategiche fondamentali”.



“Siamo lieti di dare il benvenuto a Genertel nella coalizionePayback,”, ha dichiarato Luca Leoni, CEO di Payback, Italia. “Ogni nuovo Partner espande le opportunità a disposizione dei nostri iscritti e rende il programma Payback,ancora più centrale nella loro vita quotidiana. L'integrazione delle soluzioni assicurative di Genertel nella nostra coalizione ci consente di arricchire ulteriormente il nostro Network, creando un ecosistema sinergico in grado di generare valore tangibile sia per i Partner aderenti sia per i consumatori finali”.



La partnership riflette il continuo impegno di Payback, nell'espandere la propria coalizione nei settori più rilevanti per la vita quotidiana dei consumatori. Con circa 6 milioni di clienti attivi in Italia, Payback,consolida il proprio ruolo di aggregatore di servizi trasversali, dimostrando come la loyalty odierna possa spaziare con successo dagli acquisti di tutti i giorni fino alla tutela a lungo termine dell'auto, della casa e della famiglia. Per Genertel, l'accordo rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di un modello di relazione sempre più evoluto, che integra protezione assicurativa, servizi e personalizzazione, con l'obiettivo di accompagnare i clienti lungo tutto il loro percorso assicurativo.



L’iniziativa - chiude la nota - si inserisce inoltre nel percorso di innovazione digitale della compagnia e nella valorizzazione di strategie di marketing sempre più orientate alla centralità del cliente.

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