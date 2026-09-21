Bending Spoons apre un ufficio a Varsavia dopo il balzo delle candidature dalla Polonia

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha aperto un ufficio a Varsavia, che si aggiunge alla sede centrale di Milano e agli uffici di Londra e Madrid. L'azienda tecnologica ha registrato un forte aumento delle candidature dalla Polonia e utilizzerà la nuova sede per assumere a livello locale per ruoli legati a progetti chiave, si legge in una nota.



"Finora quest'anno abbiamo ricevuto circa 50.000 candidature dalla Polonia, più del doppio rispetto all'intero 2025 - ha commentato Andrea Maiorana, Talent data lead - A distinguersi non è solo il numero di candidature. Molti candidati polacchi sono tra i migliori che vediamo nel nostro processo di selezione e il talento degli studenti ci ha colpito particolarmente. Più della metà delle persone che abbiamo assunto di recente dalla Polonia stava ancora studiando al momento della candidatura".



Bending Spoons incoraggia tutti i nuovi dipendenti a trascorrere i primi mesi a Milano, coprendo interamente le spese di viaggio e alloggio. Per i nuovi dipendenti che si trasferiranno a Varsavia, Bending Spoons coprirà le spese di trasferimento, comprese le spese di viaggio, il trasporto degli effetti personali e fino a quattro mesi di alloggio temporaneo. L'azienda copre inoltre il costo del tragitto casa-ufficio.

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