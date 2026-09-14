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MICAM: la 102° edizione ripensa il rapporto con i Buyer e il mercato

MICAM Milano in programma dal 13 al 15 settembre a Fiera Milano Rho apre con 758 marchi presenti in esposizione, di cui 378 italiani e 380 internazionali, a conferma della forte vocazione internazionale della manifestazione.

Economia
MICAM: la 102° edizione ripensa il rapporto con i Buyer e il mercato
(Teleborsa) - Ha inaugurato ieri Micam, l'appuntamento semestrale organizzato da assocalzaturifici, giunto alla sua 102° edizione, dove si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per scoprire le collezioni di oltre 1000 brand di calzature per uomo, donna e bambino e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie.


L'edizione di settembre 2026, dedicata alle collezioni primavera - estate 2027, continua il percorso di evoluzione del layout espositivo iniziato nelle scorse edizioni, per un'esperienza di visita più fluida, armonica e ispirata, ponendo al centro il patrimonio culturale della manifattura italiana e il percorso di candidatura dell’Arte Italiana della Calzatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, con l’investitura ufficiale di Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, alla Presidenza del Comitato Sostenitori. Al centro di questa edizione c’è il rapporto con la distribuzione, sostenuto da un importante programma di incoming internazionale grazie alla collaborazione con Ice e Maeci, e da una serie di strumenti pensati per rendere più efficace il lavoro dei buyer prima e durante la manifestazione.

L’appuntamento si inserisce quindi in una fase di evoluzione del mercato calzaturiero internazionale e rafforza il proprio focus sulla business community, con particolare attenzione ai buyer, alle dinamiche del retail e all’internazionalizzazione. Gli espositori presenti provengono infatti da 29 Paesi, con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati internazionali rappresentati. Sul fronte della distribuzione, sono 130 i Paesi di provenienza dei buyer coinvolti nella manifestazione. Accanto ai mercati europei consolidati – Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Polonia e Paesi Bassi – MICAM Milano prevede anche una presenza di Stati Uniti, Cina, Giappone, Kazakistan, Israele e Canada. L’edizione di settembre vede inoltre il coinvolgimento di nuovi Paesi, tra cui Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.

Micam rappresenta un momento del settore calzaturiero complicato ma nel complesso positivo. Per quanto riguarda l'export, in contrazione nel primo semestre 2026 del 2,4%, ad incidere è soprattutto il blocco dei mercati segnati da tensioni geopolitiche: l'export verso la Russia registra un calo del -24,6%, quello verso il Medio Oriente del 34%, mentre gli Stati Uniti arretrano del -5,2%. Prosegue inoltre la fase di rallentamento del Far East (-1,6%), dopo il forte ridimensionamento nel 2025. Ci sono però segnali positivi all'interno dell'Europa, dove la Spagna registra una crescita del +13,7% in valore e +13,1% in quantità, mentre la Francia, primo mercato di destinazione, cresce del +4,3% in valore. Segnali positivi arrivano anche dal mercato interno, con la spesa delle famiglie italiane per le calzature in crescita del +1,9% e il segmento Donna a +3,8%. Le sneakers rappresentano oggi oltre il 42% della spesa complessiva.

"Il settore calzaturiero italiano continua ad affrontare una congiuntura economica complessa in continuità con il 2025, tiene comunque un certo posizionamento nella manifattura e continua a dimostrare capacità di adattamento e una forte vocazione internazionale – ha dichiarato Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici - Le nostre imprese stanno reagendo con determinazione a una congiuntura caratterizzata da tensioni geopolitiche, rallentamento della domanda e aumento dei costi. Il saldo commerciale del comparto è cresciuto da gennaio a maggio del 9,6%, raggiungendo 2,16 miliardi di euro: un risultato che testimonia la competitività delle nostre imprese e la capacità del Made in Italy di continuare a creare valore anche in una fase particolarmente difficile. La tenuta del mercato UE e le prime indicazioni di recupero dei consumi interni confermano segnali di miglioramento del nostro comparto. Oggi più che mai è necessario sostenere le aziende con misure che rafforzino competitività, investimenti e occupazione, affinché il settore possa continuare a rappresentare un'eccellenza del sistema manifatturiero nazionale”

La 102° edizione di MICAM è inserita all'interno di Fashion Link Milano, insieme alle fiere di settore Milano Fashion&Jewels, MIPEL, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech, occupando la quasi totalità del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho.

(Foto: Un momento della sfilata di apertura del MICAM)
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