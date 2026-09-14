MICAM: la 102° edizione ripensa il rapporto con i Buyer e il mercato

(Teleborsa) - Ha inaugurato ieri Micam, l'appuntamento semestrale organizzato da assocalzaturifici, giunto alla sua 102° edizione, dove si riunisconoper scoprire le collezioni di oltre 1000 brand die aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie.L'edizione di settembre 2026, dedicata alle collezioni primavera - estate 2027, continua il percorso di evoluzione del layout espositivo iniziato nelle scorse edizioni, per un'esperienza di visita più fluida, armonica e ispirata, ponendo al centro il patrimonio culturale della manifattura italiana e il percorso di, con l’investitura ufficiale di Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, alla Presidenza del Comitato Sostenitori. Al centro di questa edizione c’è il, sostenuto da un importante programma di incoming internazionale grazie alla, e da una serie di strumenti pensati per rendere più efficace il lavoro dei buyer prima e durante la manifestazione.L’appuntamento si inserisce quindi in una fase di evoluzione del mercato calzaturiero internazionale e rafforza il proprio focus sulla business community, con particolare attenzione ai buyer, alle dinamiche del retail e all’internazionalizzazione. Gliprovengono infatti, con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati internazionali rappresentati. Sul fronte della distribuzione, sonocoinvolti nella manifestazione. Accanto ai mercati europei consolidati – Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Polonia e Paesi Bassi – MICAM Milano prevede anche una presenza di. L’edizione di settembre vede inoltre il coinvolgimento di nuovi Paesi, tra cui Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.Micam rappresenta un momento del settore calzaturiero complicato ma nel complesso positivo. Per quanto riguarda l'export, in contrazione nel primo semestre 2026 del 2,4%, ad incidere è soprattutto il: l'export verso la Russia registra un calo del -24,6%, quello verso il Medio Oriente del 34%, mentre gli Stati Uniti arretrano del -5,2%. Prosegue inoltre la fase di rallentamento del Far East (-1,6%), dopo il forte ridimensionamento nel 2025. Ci sono però, dove la Spagna registra una crescita del +13,7% in valore e +13,1% in quantità, mentre la Francia, primo mercato di destinazione, cresce del +4,3% in valore.anche, con lae il segmento Donna a +3,8%. Le sneakers rappresentano oggi oltre il 42% della spesa complessiva."Ilin continuità con il 2025, tiene comunque un certo posizionamento nella manifattura e continua a dimostrare capacità di adattamento e una forte vocazione internazionale – ha dichiarato Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici - Le nostre imprese stanno reagendo con determinazione a una congiuntura caratterizzata da tensioni geopolitiche, rallentamento della domanda e aumento dei costi. Il saldo commerciale del comparto è cresciuto da gennaio a maggio del 9,6%, raggiungendo 2,16 miliardi di euro: un risultato che testimonia la competitività delle nostre imprese e la capacità del Made in Italy di continuare a creare valore anche in una fase particolarmente difficile.e leconfermano segnali di miglioramento del nostro comparto. Oggi più che mai è necessario sostenere le aziende con misure che rafforzino competitività, investimenti e occupazione, affinché il settore possa continuare a rappresentare un'eccellenza del sistema manifatturiero nazionale”La 102° edizione di MICAM è inserita all'interno di, insieme alle fiere di settore Milano Fashion&Jewels, MIPEL, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech,di Fiera Milano a Rho.