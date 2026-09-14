MICAM: 102° edizione per l'hub internazionale della calzatura

Ha inaugurato ieri Micam, l'appuntamento semestrale organizzato da assocalzaturifici, giunto alla sua 102° edizione, dove si riuniscono produttori, buyer e giornalisti
per scoprire le collezioni di oltre 1000 brand di calzature per uomo, donna e bambino
e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie.
L'edizione di settembre 2026, dedicata alle collezioni primavera - estate 2027, continua il percorso di evoluzione del layout espositivo iniziato nelle scorse edizioni, per un'esperienza di visita più fluida, armonica e ispirata, ponendo al centro il patrimonio culturale della manifattura italiana e il percorso di candidatura dell’Arte Italiana della Calzatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO
, con l’investitura ufficiale di Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, alla Presidenza del Comitato Sostenitori. Al centro di questa edizione c’è il rapporto con la distribuzione
, sostenuto da un importante programma di incoming internazionale grazie alla collaborazione con Ice e Maeci
, e da una serie di strumenti pensati per rendere più efficace il lavoro dei buyer prima e durante la manifestazione.
L’appuntamento si inserisce quindi in una fase di evoluzione del mercato calzaturiero internazionale e rafforza il proprio focus sulla business community, con particolare attenzione ai buyer, alle dinamiche del retail e all’internazionalizzazione. Gli espositori presenti
provengono infatti da 29 Paesi
, con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati internazionali rappresentati. Sul fronte della distribuzione, sono 130 i Paesi di provenienza dei buyer
coinvolti nella manifestazione. Accanto ai mercati europei consolidati – Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Polonia e Paesi Bassi – MICAM Milano prevede anche una presenza di Stati Uniti, Cina, Giappone, Kazakistan, Israele e Canada
. L’edizione di settembre vede inoltre il coinvolgimento di nuovi Paesi, tra cui Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.
Micam rappresenta un momento del settore calzaturiero complicato ma nel complesso positivo. Per quanto riguarda l'export, in contrazione nel primo semestre 2026 del 2,4%, ad incidere è soprattutto il blocco dei mercati segnati da tensioni geopolitiche
: l'export verso la Russia registra un calo del -24,6%, quello verso il Medio Oriente del 34%, mentre gli Stati Uniti arretrano del -5,2%. Prosegue inoltre la fase di rallentamento del Far East (-1,6%), dopo il forte ridimensionamento nel 2025. Ci sono però segnali positivi all'interno dell'Europa
, dove la Spagna registra una crescita del +13,7% in valore e +13,1% in quantità, mentre la Francia, primo mercato di destinazione, cresce del +4,3% in valore. Segnali positivi arrivano
anche dal mercato interno
, con la spesa delle famiglie italiane per le calzature in crescita del +1,9%
e il segmento Donna a +3,8%. Le sneakers rappresentano oggi oltre il 42% della spesa complessiva.
La 102° edizione di MICAM è inserita all'interno di Fashion Link Milano
, insieme alle fiere di settore Milano Fashion&Jewels, MIPEL, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech, occupando la quasi totalità del quartiere fieristico
di Fiera Milano a Rho(Foto: Un momento della sfilata di apertura del MICAM)
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