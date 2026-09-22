Generali e Giunti pubblicano un volume sull'assicurazione dei beni artistici

Il libro "La protezione è un'arte" sarà presentato il 25 settembre a Firenze, al Cinema Teatro Giunti Odeon di Piazza degli Strozzi

(Teleborsa) - Generali ha presentato il volume "La protezione è un'arte" edito da Giunti e dedicato alla cultura della conservazione e protezione del patrimonio artistico. Il libro raccoglie testimonianze ed esperienze di professionisti del Gruppo impegnati nella tutela delle opere d'arte, con l'obiettivo di offrire una panoramica divulgativa sul settore.



La prima presentazione pubblica è in programma venerdì 25 settembre, alle ore 12.00, al Cinema Teatro Giunti Odeon di Piazza degli Strozzi, a Firenze: un'occasione per approfondire con gli autori il ruolo dell'assicurazione nel mondo dell'arte e il valore sociale della protezione dei beni culturali.



Il testo intreccia i contributi di esperti assicurativi, archivisti, storici dell'arte, restauratori e ingegneri del team di ARTE Generali, realtà costituita nel 2020, che propone soluzioni assicurative dedicate a collezionisti privati, istituzioni museali e organizzatori di mostre. Il libro racconta una serie di aneddoti che vanno dal restauro dei graffiti di Banksy a incidenti di percorso risolti in scoperte inattese. Tra i beni del patrimonio del Gruppo di cui tratta il volume figurano le Procuratie di Piazza San Marco a Venezia, oggi sede della Casa di The Human Safety Net, la collezione d'arte e l'Archivio storico della compagnia.



"Promuovere una cultura della tutela nel lungo periodo è parte integrante della nostra responsabilità. Da quasi due secoli, il Gruppo Generali investe nella protezione e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e artistico - un impegno chiaro e costante volto a sostenere lo sviluppo delle comunità, favorendo condizioni di vita più sicure, inclusive e sostenibili", ha affermato Simone Bemporad, Chief Communications & Public Affairs Officer del Gruppo Generali e vice presidente di The Human Safety Net.



"ARTE Generali nasce per proteggere ciò che ha valore – ha affermato Alberto Magni, Head of ARTE Generali - accompagnando collezionisti e appassionati in un percorso di tutela consapevole. Questo libro contribuisce in modo semplice e accessibile a diffondere la cultura della protezione dell'arte, come è nella natura di Generali, mostrando come la cura del patrimonio sia un gesto che riguarda tutti".





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