Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 28,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, tra il 7 e l'11 settembre 2026, complessivamente 647.555 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, al prezzo medio ponderato di 44,50 euro, per un controvalore pari a 28.814.319,93 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback finalizzato all'annullamento delle azioni, avviato lo scorso 6 agosto in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, all'11 settembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 27.474.831 azioni proprie, pari all'1,79% del capitale sociale



In Borsa, oggi, composto rialzo per il Leone di Trieste , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,29%.









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