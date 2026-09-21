Generali, buyback da oltre 30,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, complessivamente 671.390 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, al prezzo medio ponderato di 45,14 euro, per un controvalore pari a 30.304.356,48 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback finalizzato all'annullamento delle azioni, avviato lo scorso 6 agosto in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 18 settembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 28.146.221 azioni proprie, pari all'1,83% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per il Leone di Trieste , che conclude in progresso dell'1,08%.





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