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Intesa riceve da IVASS via libera per acquisizione quote Generali e AXA MPS

Assicurazioni, Finanza
Intesa riceve da IVASS via libera per acquisizione quote Generali e AXA MPS
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, in riferimento all’OPAS volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca MPS, rende noto di aver ricevuto dall’IVASS l’autorizzazione preventiva - ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - all’acquisizione delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni Generali, AXA MPS Assicurazioni Vita e AXA MPS Assicurazioni Danni.

Intesa rende noto inoltre che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria - ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990 - in relazione all’Offerta come è prassi e come atteso.
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