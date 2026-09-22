Lettura rialzista per Lam Research
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Effervescente il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,92%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 302,3 USD, con stop loss individuato a livello 276,6 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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