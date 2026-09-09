In rosso la Borsa americana con fiammata greggio e scommesse Fed

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, che ha risentito della fiammata del prezzo del petrolio attorno ai 99 dollari. L'aumento del prezzo dell'energia rischia di far lievitare l'inflazione con un mercato che Prezza al 60%, la probabilità di un rialzo dei tassi di 25 punti da parte della Fed. Unica nota positiva della giornata l'ottima performance dei semiconduttori guidati da Intel.



Il Dow Jones lascia sul parterre l'1,18%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l' S&P-500 , che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 7.674 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,12%); in frazionale calo l' S&P 100 (-0,56%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,02%) e utilities (+0,85%). Nel listino, i settori sanitario (-2,55%), finanziario (-1,43%) e materiali (-0,91%) sono stati tra i più venduti.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+1,08%), United Health (+0,93%) e Chevron (+0,58%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen , che ha chiuso a -10,08%.



Lettera su Salesforce , che registra un importante calo del 3,90%.



Sotto pressione Home Depot , con un forte ribasso del 2,29%.



Soffre Sherwin Williams , che evidenzia una perdita del 2,28%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+9,03%), Seagate Technology (+6,49%), Advanced Micro Devices (+5,90%) e Lam Research (+4,15%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amgen , che ha archiviato la seduta a -10,08%.



Scende Shopify , con un ribasso del 7,59%.



Crolla Atlassian , con una flessione del 6,95%.



Vendite a piene mani su Booking Holdings , che soffre un decremento del 6,72%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Giovedì 10/09/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 206K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,7%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,98 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,7%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,2%)

18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,45 Mln barili).

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