Listini USA deboli con il rialzo dei rendimenti

(Teleborsa) - I listini statunitensi viaggiano deboli
con il rialzo dei rendimenti in scia ai timori che l'aumento dei costi energetici possa alimentare l'inflazione, spingendo la Federal Reserve ad ulteriori interventi sui tassi.
Il tutto in un contesto di potenziale volatilità alimentata dal "triple witching
" odierno che vede la scadenza contemporanea di contratti derivati legati ad azioni, opzioni su indici e futures. Secondo le stime, giungono a termine opzioni per un valore nominale di circa 7 trilioni di dollari
, uno dei maggiori importi di sempre.
Dall'agenda macro
, ad agosto, il Leading Indicator
si è attestato a 99,5 punti, in flessione dello 0,1%
rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un +0,2% e contro il +0,1% atteso dagli analisti.
Inoltre, nello stesso periodo, la produzione industriale
è risultata invariata su base mensile
, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e al +0,2% di luglio. Su base annua, l'incremento è stato dell'1,4%, accelerando dal precedente +1,1%. La produzione manifatturiera
è invece scesa dello 0,3% su mese, contro una previsione di +0,3% e del +0,2 del mese precedente.
Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones
che lima lo 0,47%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 7.617 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,12%); leggermente negativo l'S&P 100
(-0,28%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori materiali
(-1,29%), utilities
(-1,19%) e sanitario
(-0,51%) sono tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+0,98%), Amgen
(+0,82%) e Alphabet
(+0,62%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM
, che ottiene -3,23%.
Sotto pressione Walt Disney
, che accusa un calo dell'1,96%.
Scivola Cisco Systems
, con un netto svantaggio dell'1,67%.
Deludente Travelers Company
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+12,95%), SanDisk
(+7,50%), Lam Research
(+5,36%) e Seagate Technology
(+4,09%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Qualcomm
, che continua la seduta con -5,97%.
In apnea Rocket Lab USA
, che arretra del 5,50%.
Tonfo di Netflix
, che mostra una caduta del 4,99%.
In rosso Palo Alto Networks
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,75%.