Rialzo in agguato per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per la società attiva nella distribuzione industriale, tra i componenti dell'S&P-500, che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 133,7 USD, con stop loss posto a quota 65,06, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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