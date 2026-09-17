Rialzo in agguato per Prologis

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per la società attiva nella distribuzione industriale , tra i componenti dell' S&P-500 , che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 133,7 USD, con stop loss posto a quota 65,06, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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