Londra: positiva la giornata per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Avanza il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che guadagna bene, con una variazione del 3,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola HBC, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,25 sterline con area di resistenza individuata a quota 44,61. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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