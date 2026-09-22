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Londra: Smiths Group sale verso 27,65 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Smiths Group sale verso 27,65 sterline
Ottima performance per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che scambia in rialzo del 5,75%.
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