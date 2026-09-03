Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce la Borsa di Londra , che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di London Stock Exchange Group evidenzia un declino dei corsi verso area 86,23 sterline con prima area di resistenza vista a 88,69. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 84,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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