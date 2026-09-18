Segnali d'acquisto per Smiths Group

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Composto ribasso per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , tra i componenti del FTSE 100 , in flessione dello 0,27% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 25,5 sterline, con stop loss calcolato a quota 24,18 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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