Milano 10:18
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Londra 10:18
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Segnali d'acquisto per Smiths Group

Finanza
Segnali d'acquisto per Smiths Group
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Composto ribasso per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, tra i componenti del FTSE 100, in flessione dello 0,27% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 25,5 sterline, con stop loss calcolato a quota 24,18 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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