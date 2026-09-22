MERMEC a InnoTrans 2026 tra innovazione e futuro ferroviario

(Teleborsa) - Il Gruppo MERMEC è tra i protagonisti a InnoTrans 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore ferroviario e punto di incontro per aziende, operatori, gestori delle infrastrutture e istituzioni provenienti da tutto il mondo.



Un’importante occasione di confronto con il mercato per il Gruppo, leader a livello globale con competenze e tecnologie dedicate alla diagnostica e al segnalamento delle infrastrutture, nonché alla sicurezza ferroviaria, ambiti sempre più centrali per l’efficienza, l’affidabilità e l’evoluzione delle reti.



Nella prestigiosa cornice dell’AXICA Congress Centre di Berlino si è svolta la MERMEC Gala Conference, appuntamento che ha riunito rappresentanti dell’industria ferroviaria internazionale, per un confronto sulle principali sfide e prospettive del settore. Ad aprire i lavori è stato Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine, dando avvio a una serata dedicata all’innovazione, allo sviluppo delle infrastrutture e al futuro del trasporto su ferro.



Tra i momenti della conferenza, il 'Railway Talk' con David Van de Sype, Chief Operations Officer di Infrabel, ha posto l’accento sul ruolo delle tecnologie diagnostiche nell’evoluzione della rete ferroviaria belga. Al centro del confronto anche la nuova flotta sviluppata da Infrabel con MERMEC, pensata per migliorare il monitoraggio dell’infrastruttura, anticipare le criticità e supportare una manutenzione più efficiente. La flotta è inoltre destinata a diventare la prima flotta diagnostica trimodale al mondo.



Alla campionaria di Berlino sono presenti alcune delle realtà che contribuiscono alla forza e alla complementarità delle competenze del Gruppo. Tra queste AngelStar, joint venture tra MERMEC e Stadler specializzata nei sistemi di segnalamento e controllo di bordo, e CSEE - Compagnie des Signaux, storica società presente in Francia e in Germania nel segnalamento ferroviario e nelle soluzioni integrate per il trasporto passeggeri e merci.



"Essere qui, in un contesto di dialogo internazionale tra le principali imprese del settore ferroviario, è per noi estremamente importante. È un’occasione di confronto con i grandi player dell’industria e, allo stesso tempo, la conferma di un percorso di crescita che continua. Vogliamo affrontare con ambizione le nuove sfide del mercato, pronti a competere da protagonisti nello scenario globale", dichiara Giuseppe Gaudiello, CEO di MERMEC STE.



"InnoTrans rappresenta per MERMEC, CSEE ed AngelStar un momento importante di confronto con il settore ferroviario internazionale e un’occasione per valorizzare la complementarità delle competenze del nostro Gruppo", dichiara Ruggero Delcuratolo, Group Managing Director di MERMEC. "Innovazione, integrazione delle diverse specializzazioni e conoscenza dei mercati ci consentono di lavorare al fianco dei principali operatori e gestori delle infrastrutture, contribuendo all’evoluzione sostenibile del trasporto ferroviario a livello globale".

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