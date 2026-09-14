PNRR, il MIT: città più moderne grazie agli investimenti in mobilità e infrastrutture

(Teleborsa) - Più metropolitane, più piste ciclabili e autobus sempre più moderni ed efficienti. I dati ISTAT sull’Ambiente urbano 2024 confermano un cambio di passo nelle città italiane, con una crescita significativa proprio nei settori interessati dagli investimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quanto si legge in una nota del MIT.



Nel 2024 le reti metropolitane sono cresciute del 7,3%, le filovie del 4,2% e le piste ciclabili del 5,6%, superando complessivamente i 6mila chilometri. Ancora più marcata la crescita nel trasporto pubblico locale: gli autobus elettrici e ibridi sono aumentati del 54,9% in un solo anno e quasi un mezzo su due è ormai a basse emissioni.



Numeri che, secondo il MIT, testimoniano come gli investimenti si stiano traducendo in opere, mezzi e servizi concreti. Il vicepresidente del Consiglio e ministro, Matteo Salvini, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi anni e sottolinea gli effetti delle risorse destinate a rendere la mobilità urbana più moderna, efficiente e sostenibile, migliorando i servizi per milioni di cittadini.



L’impegno non riguarda soltanto i grandi investimenti e le principali infrastrutture, ma punta a raggiungere tutti i territori, compresi i Comuni più piccoli. In questa direzione vanno le risorse dedicate alla manutenzione e alla sicurezza della viabilità locale e strumenti come il Fondo per i piccoli Comuni, con l’obiettivo di intervenire in modo capillare anche sulle esigenze quotidiane di cittadini e amministrazioni.



Segnali particolarmente positivi – conclude la nota - arrivano dal Mezzogiorno: nel 2024 il numero degli autobus del trasporto pubblico locale è cresciuto del 7,9%, mentre negli ultimi due anni l’offerta di TPL ha registrato un aumento del 13,2%.



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