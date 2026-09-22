Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di STMicroelectronics rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,88 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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